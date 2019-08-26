Назаров — о Кузнецове: прекратите втаптывать его в грязь и опускаться до хамства

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал скандал с Евгением Кузнецовым, дисквалифицированным на четыре года после обнаружения кокаина в допинг-пробе.



«Призываю общественность прекратить втаптывать Кузнецова в грязь и опускаться до оскорблений и хамства! Каждый человек может допустить в жизни ошибку, поступить неправильно. Но нельзя унижать человека, что мы сейчас видим на примере Евгения Кузнецова. Мне довелось прочитать мнения некоторых уважаемых экспертов, которые, мягко говоря, меня разочаровали.



Давайте не будем забывать, что ещё год назад мы всей страной радовались, когда Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов завоевали Кубок Стэнли. Радовались, когда Евгений зажигал за молодёжную сборную, с которой в 2011 году выиграл золотые медали мирового первенства. Как дважды выигрывал золото чемпионатов мира с национальной командой. Теперь же из Кузнецова хотят сделать изгоя. Его не пнул только ленивый.



Главное, что Евгений понял свою ошибку, которая станет для него уроком на всю жизнь. Я работал с Кузнецовым в «Тракторе», знаю его как трудолюбивого и талантливого парня. Уверен, что Кузнецов, отбыв дисквалификацию, ещё порадует нас своим хоккеем. Ну а в НХЛ он и так будет играть.



Моё поколение хоккеистов помнит, как когда-то втаптывали в грязь Валерия Харламова, Вячеслава Фетисова и многих других великих игроков. Но затем Фетисов стал министром спорта России, в честь Харламова назвали кубок, который разыгрывают в первенстве МХЛ. Знаете, нужно всегда оставаться человеком и стараться помочь людям», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Кузнецов врал всей России на ЧМ. Это ещё хуже, чем нюхать Любимец болельщиков на всех наплевал. Но его всё равно простят?