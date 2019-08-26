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Бочаров: «Спартак» — этакий фарм-клуб для старших хоккеистов из «Динамо»

Бочаров: «Спартак» — этакий фарм-клуб для старших хоккеистов из «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров поделился мнением о «Спартаке», в котором работает экс-тренер бело-голубых Олег Знарок.

«Спартак» возглавил сильный тренер Знарок? Тренер действительно сильный. А тут он ещё и соскучился по работе. На самом деле в «Спартаке» сейчас много людей, которые раньше работали в «Динамо». Не только в тренерском штабе, но и среди персонала. Да и полевых игроков, выступавших прежде за нашу команду, среди красно-белых немало. Прямо этакий фарм-клуб «Динамо». Только для более старших хоккеистов. Так что дерби будет особенно жёстким в этом сезоне. Думаю, и Знарок постарается во что бы то ни стало обыграть «Динамо».

Вот посчитал свои матчи в августе — 11! И это меньше чем за месяц. Практически как в сезоне. Но я доволен, это интересно. Хотя на оптимальный уровень, повторюсь, ещё не вышел. Ко 2 сентября всё будет нормально», — приводит слова голкипера «Матч ТВ».

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