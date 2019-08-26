Захаров: Казахстан хочет натурализовать ещё двух игроков, Беларуси тоже нужно

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о состоянии хоккея в стране.
«Тяжёлое время сейчас у нашего хоккея. К сожалению, совсем нет игроков в НХЛ, в КХЛ единицы. Раньше, грубо говоря, было 20 человек в КХЛ и наши суперзвёзды: братья Костицыны, Миша Грабовский, Руслан Салей, Костя Кольцов. Пять человек из НХЛ – это очень много. Ну и великолепная игра наших вратарей помогала: и Коваля, и Мезина. Где-то случился провал. Все это видели. Все знают, в чем причина. Как мы из него выйдем, я пока не вижу. Но, однозначно нужно подтягивать школы.
Сегодня мы постоянно говорим о сборной с руководителями. Кто у нас первый вратарь, кто второй. Третий вроде есть, а первого нет. Меня настораживает, как активно работает сборная Казахстана. У них было 14 натурализованных хоккеистов, а сейчас пришла информация, что они собираются натурализовать еще двух – это большое подспорье для сборной Казахстана.
Планируется ли натурализация к чемпионату мира? Если игроки будут достойными, то почему нет? Ну если русских натурализовать, то почему нет? Тем более у нас тоже игроков воруют. На данный момент нам нужна натурализация. Какие позиции будем искать? Всех! Чем больше конкуренции, тем лучше», — цитирует тренера официальный сайт ФХРБ.
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