Легендарный нападающий Яромир Ягр сбросил вес со 121 до 114 килограмм в преддверии нового сезона, о чём сообщил в своём «инстаграме». Фото игрок сопроводил надписью: «Зачем плакать до того, как сезон начался?»



Ранее тренер чешского хоккейного клуба «Кладно», за который выступает Ягр и является его владельцем, говорил, что форвард отказался от участия в фитнес-тестах.



Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».

Фото: «инстаграм» Яромира Ягра