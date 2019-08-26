Президент «Барыса»: Боченски по контракту не ответил, поднимем его свитер

Президент «Барыса» Борис Иванищев ответил на вопрос о ситуации с нападающим Брэндоном Боченски, которому летом предложили новый контракт с клубом.
«По Боченски, новых игроков мы всех подписали, Боченски заканчивает карьеру, ничего нам не ответил, мы не можем ждать, надо готовиться к сезону. Ждем на поднятие майки на 20-летие клуба, его и Даллмэна все его увидите и попрощаетесь как нужно. Это будет 19 ноября примерно», — приводит слова функционера Sports.kz.
Боченски защищал цвета «Барыса» с 2010 по 2017 год. За семь сезонов в КХЛ он провёл 399 матчей, в которых набрал 397 (160+237) очков при показателе полезности «+86». Кроме того, Брэндон сыграл 15 матчей на чемпионатах мира в составе сборной Казахстана и записал в свой актив 12 (5+7) очков.
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