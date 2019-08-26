Николаев: после катастрофы «Локомотива» дал слово попасть в основную команду

Нападающий системы ярославского «Локомотива» Илья Николаев вспомнил о трагедии 2011 года, когда в авиакатастрофе разбилась вся команда «железнодорожников».
«Сложно такое вспоминать, пусть и прошло 8 лет. У меня внутри тогда все упало, долгое время не мог ничего понять. Я же еще в четвертом классе учился, совсем маленький был. Пришел домой, включил телевизор и услышал про эту трагедию. У меня даже сейчас голос дрожит, когда вспоминаю тот день. После катастрофы я дал слово себе и отцу, что когда-нибудь сыграют за основной состав «Локомотива».
Не было ли желания уехать в Америку? Был момент после одного из турниров за сборную, кажется это был Кубок Вызова. Тогда очень многое людей одновременно советовали мне уезжать за океан. Но у меня первая мысль в голове сразу пролетела: «Я же обещал себе и отцу, что дорасту до «Локомотива». Пока этого не добьюсь, никуда не уеду»», — цитирует форварда Sport24.
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