Николаев: после катастрофы «Локомотива» дал слово попасть в основную команду

Нападающий системы ярославского «Локомотива» Илья Николаев вспомнил о трагедии 2011 года, когда в авиакатастрофе разбилась вся команда «железнодорожников».



«Сложно такое вспоминать, пусть и прошло 8 лет. У меня внутри тогда все упало, долгое время не мог ничего понять. Я же еще в четвертом классе учился, совсем маленький был. Пришел домой, включил телевизор и услышал про эту трагедию. У меня даже сейчас голос дрожит, когда вспоминаю тот день. После катастрофы я дал слово себе и отцу, что когда-нибудь сыграют за основной состав «Локомотива».



Не было ли желания уехать в Америку? Был момент после одного из турниров за сборную, кажется это был Кубок Вызова. Тогда очень многое людей одновременно советовали мне уезжать за океан. Но у меня первая мысль в голове сразу пролетела: «Я же обещал себе и отцу, что дорасту до «Локомотива». Пока этого не добьюсь, никуда не уеду»», — цитирует форварда Sport24.

Взлетел и через несколько секунд разбился. События 7 сентября 2011 года Шесть лет назад в 16:00 под Ярославлем разбился самолёт Як-42, в котором находились хоккеисты, тренеры и персонал «Локомотива».