Скудра рассказал о недостатках молодых игроков «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра оценил молодых игроков челябинской команды.



«Работа с молодёжью – длительный процесс, потому что из 1-го класса в 11-й перейти невозможно. Многие из молодых ребят даже не проходили предсезонку с „Трактором“, у них не заложена база подготовки. Они могут сыграть здорово, но завтра-послезавтра их не видно, и мы к этому готовы. Взять Подкорытова – мы можем его ввести в состав, он выйдет, забьёт, но потом растворится, потому что не хватает опыта и базы. Многие ребята, когда мы в межсезонье общались по телефону и отсылали им летнюю программу, ещё до конца не понимали, что их ждет и в каком направлении они должны работать. Много хороших ребят, но работали они слабо.



Желания много, но качество сильно страдает. Взять Ясинского, который присоединился на сборах в Мариборе – он был не готов, но сейчас он растет, набирается опыта и идет с нами. Есть ребята, которые здорово сегодня работают, но завтра я их должен гнать на каждом упражнении. Это не уровень КХЛ. У них должна быть концентрация, самоотдача на каждой тренировке. Молодые ребята учатся, они талантливые, но все начинается с тренировочного процесса. А так многие впечатлили, когда играли против китайцев в основном молодёжным составом. Понравился Мансуров – я с ним не работал, знал его только «на бумаге». Прекрасный парень, вполне возможно, что он появится в „Тракторе“ по ходу сезона», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Глупо критиковать хоккей Квартальнова». Большое интервью со Скудрой Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра рассказал, в какой хоккей будет играть его команда.