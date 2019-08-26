Скудра: «Трактор» не может вернуть Нестерова и Панарина

Главный тренер челябинского «Трактора» Петерис Скудра поделился мнением о курсе команды на собственных воспитанников в составе.



«Для меня челябинская прописка – это хорошо, но качество хоккеиста важнее. С руководством решили, что пригласим тех собственных воспитанников, которые будут помогать делать результат. Профессиональный спорт так устроен, что без помощи «со стороны» невозможно победить. Вернуть Нестерова и Панарина мы не можем. Да, в «Тракторе» идёт акцент на своих воспитанников, мы движемся в этом направлении, но без посторонней поддержки не обойтись. Мы гордимся нашими воспитанниками, будем стараться развивать молодых игроков», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Глупо критиковать хоккей Квартальнова». Большое интервью со Скудрой Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра рассказал, в какой хоккей будет играть его команда.