Скудра: «Трактор» не может вернуть Нестерова и Панарина
Главный тренер челябинского «Трактора» Петерис Скудра поделился мнением о курсе команды на собственных воспитанников в составе.
«Для меня челябинская прописка – это хорошо, но качество хоккеиста важнее. С руководством решили, что пригласим тех собственных воспитанников, которые будут помогать делать результат. Профессиональный спорт так устроен, что без помощи «со стороны» невозможно победить. Вернуть Нестерова и Панарина мы не можем. Да, в «Тракторе» идёт акцент на своих воспитанников, мы движемся в этом направлении, но без посторонней поддержки не обойтись. Мы гордимся нашими воспитанниками, будем стараться развивать молодых игроков», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
«Глупо критиковать хоккей Квартальнова». Большое интервью со Скудрой
Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра рассказал, в какой хоккей будет играть его команда.
- 26 августа 2019
-
16:09
-
15:43
-
15:21
-
15:21
-
15:11
-
14:50
-
14:25
-
13:58
-
13:21
-
13:14
-
12:58
-
12:27
-
12:15
-
12:05
-
11:49
-
11:39
-
11:14
-
10:56
-
10:47
-
10:23
-
10:05
-
09:55
-
09:28
-
09:14
-
00:59
-
00:16
- 25 августа 2019
-
23:54
-
23:34
-
23:03
-
22:43
-
22:37
-
22:15
-
21:57
-
21:44
-
21:20
Партнерский контент