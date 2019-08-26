Видгоф: что делать, если Пеньковский хуже молодых ребят

Генеральный директор челябинского «Трактора» Борис Видгоф поделился мнением об уходе ряда молодых хоккеистов из команды.



«У нас большая конкуренция, много школ, «Белые Медведи» в МХЛ. Мы действуем по спортивному принципу: кто сегодня лучше, тот и на площадке. Если Пеньковский хуже юных ребят, то что ещё остается делать? К Афонасьевскому поступило предложение из ЦСКА, мы его держать будем? Идет работа менеджмента клуба, мы пытаемся, чтобы все наши игроки нашли другие команды», — передаёт слова Видгофа корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.



Напомним, Пеньковский является воспитанником «Трактора», всю карьеру он отыграл в системе челябинского клуба. В прошлом сезоне хоккеист пропустил почти весь сезон из-за тяжёлой травмы, полученной после столкновения с защитником «Адмирала» Степаном Захарчуком.

Скудра — об уходе Пеньковского: в «Тракторе» много ребят моложе и лучше него