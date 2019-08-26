Видгоф: гордимся Кузнецовым, не нужно заострять внимание на его проступке

Генеральный директор челябинского «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал скандал с Евгением Кузнецовым, дисквалифицированным ИИХФ на четыре года после обнаружения кокаина в допинг-пробе.



«Человек сделал ошибку, полностью признал её. Все всё понимают. Я скажу другое: он многое сделал для школы, покупал автобусы. Он многое сделал своей игрой для команды, для клуба, для организации. Я считаю, что не нужно заострять внимание на его проступке, сделали выводы – пошли дальше. Женя на протяжении последних лет всячески поддерживал «Трактор», для нашей молодёжи это очень важная помощь. Я буду думать о хорошем и позитивном, говоря о Кузнецове. Да, никто не в восторге от его проступка, он сам переживает, вся его семья. Сейчас мы занимаемся реконструкцией в школе, Евгений первый сказал: дядя Боря, я с вами. Мы его уважаем и мы им гордимся», — передаёт слова Видгофа корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.



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