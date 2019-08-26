Котканиеми: в Монреале сумасшедший хоккейный ажиотаж, сложно выйти за продуктами
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Еспери Котканиеми поделился мнением о любви к хоккею в Канаде.
«Тут сумасшедший ажиотаж со стороны болельщиков, порой даже сложно выйти за продуктами в магазин. В этом отношении Финляндия и Канада совсем разные. Люди в Канаде просят автографы и хотят фотографироваться, в Финляндии они просто стоят и смотрят.
С нетерпением жду осени и начала тренировок. Ненавижу лето, он слишком длинное», — приводит слова Котканиеми издание Ilta-Sanomat.
В регулярном сезоне-2018/19 Котканиеми провёл за «Монреаль Канадиенс» 79 матчей. Он забросил 11 шайб, отдал 23 голевые передачи и заработал 26 минут штрафа. Его команда не смогла выйти в плей-офф.
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