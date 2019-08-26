Ренберг: кокаин — это не стероиды, Кузнецова наказали слишком сурово

Известный в прошлом нападающий, а ныне эксперт на шведском телевидении Микаэль Ренберг прокомментировал четырёхлетнюю дисквалификацию от ИИХФ для нападающего Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин.



«Я почти уверен, что Кузнецов не принимал кокаин, чтобы стать лучше в хоккее. От кокаина ты точно не станешь лучше играть. Вот почему четыре года отстранения, на мой взгляд, слишком суровое наказание.



Конечно, правильно, что его дисквалифицировали, но стоит обсудить, сколько лет должен длиться этот запрет. Нужно понимать разницу между приёмом кокаина и употреблением допинга — например, стероидов, за которые тогда нужно давать 8 лет.



В НХЛ я никогда не видел, чтобы люди употребляли кокаин, но там очень часто курят марихуану, это действительно распространено. С другой стороны, соблазны велики и не у всех получается противостоять им», — сказал Ренберг в эфире SVT.



Ренберг играл в НХЛ с 1993 по 2004 год и был частью знаменитой тройки «Филадельфии Флайерз», куда также входили Эрик Линдрос и Джон Леклер, и которую называли «Роковой легион».

Кузнецов врал всей России на ЧМ. Это ещё хуже, чем нюхать Любимец болельщиков на всех наплевал. Но его всё равно простят?