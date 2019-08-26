«Сочи» переиграл «Йокерит» на турнире в Санкт-Петербурге

«Сочи» и «Йокерит» выясняли отношения в матче турнира имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «леопардов».



Черноморская команда открыла счёт уже на 4-й минуте стараниями Степана Старкова, а «шуты» сумели восстановить равновесие на первой минуте третьего периода благодаря точному броску в исполнении Алекса Гранта. Чуть позже команда Сергея Зубова снова вышла вперёд после того, как Андрей Алтыбармакян реализовал численный перевес. На последней минуте окончательный счёт установил Шон Коллинз.



Ранее «леопарды» провели матчи со СКА (1:3), «Северсталью» (2:3) и «Торпедо» (3:1). Финский клуб встречался со СКА (1:4), «Северсталью» (2:1) и «Авангардом» (4:3).