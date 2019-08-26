Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сочи» переиграл «Йокерит» на турнире в Санкт-Петербурге

«Сочи» переиграл «Йокерит» на турнире в Санкт-Петербурге
Хоккей / КХЛ 0

«Сочи» и «Йокерит» выясняли отношения в матче турнира имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «леопардов».

Черноморская команда открыла счёт уже на 4-й минуте стараниями Степана Старкова, а «шуты» сумели восстановить равновесие на первой минуте третьего периода благодаря точному броску в исполнении Алекса Гранта. Чуть позже команда Сергея Зубова снова вышла вперёд после того, как Андрей Алтыбармакян реализовал численный перевес. На последней минуте окончательный счёт установил Шон Коллинз.

Ранее «леопарды» провели матчи со СКА (1:3), «Северсталью» (2:3) и «Торпедо» (3:1). Финский клуб встречался со СКА (1:4), «Северсталью» (2:1) и «Авангардом» (4:3).

Турнир имени Николая Пучкова
26 августа 2019, понедельник. 15:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
3 : 1
1:0, 0:0, 2:1
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Старков (Капустин) – 03:53 (5x5), 1:1 – Грант (Хаапала) – 40:36 (5x5), 2:1 – Алтыбармакян (Эллис) – 47:25 (5x4), 3:1 – Коллинз – 59:26 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент