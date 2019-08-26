Форвард Ярослав Алексеев покинул финский клуб спустя 2,5 месяца после прихода

Нападающий Ярослав Алексеев покинул финский клуб «СайПа», информирует пресс-служба скандинавской команды.



В июне нынешнего года российский хоккеист подписал контракт по схеме «1+1», но в его договоре был предусмотрен испытательный срок. Спустя два с половиной месяца стало известно, что молодой форвард не сумел закрепиться в составе финского клуба.



20-летний Алексеев в сезоне-2018/19 выступал в Юниорской лиге Квебека за клуб «Байе-Комо». В регулярном чемпионате молодой форвард набрал 73 (36+37) балла в 65 матчах, добавив к ним 4 (2+2) очка в плей-офф. Ранее уроженец Тюмени выступал в системе московского «Динамо», а в Северную Америку переехал в 2016 году.



В активе Алексеева есть выступления за молодёжную сборную России.

Наш ответ Биссоннетту. История русского хоккеиста о канадском беспределе Вот где настоящая дикость.