Уланов: в поражениях «Спартака» на Кубке мэра ничего страшного нет

Ассистент главного тренера «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги Кубка мэра, на котором красно-белые проиграли все три матча.
«Игра на игру не приходилась, ошибки были, потому что некоторые ребята только начали понимать систему, по которой мы просим играть. Картинка уже вырисовывается, мы видим, с кем пойдём в чемпионат. В поражениях на Кубке мэра ничего страшного нет, мы втягиваемся и смотрим на игроков, немного корректируем игру, подсказываем хоккеистам. Пытаемся сделать так, чтобы игроки были на одной волне со своими партнёрами по пятёрке, тройке или паре обороны.
Юньков? Начну с того, что хоккеисты с таким опытом всегда нужны. Михаил, кстати, сыграл хорошо. Будем общаться с тренерским штабом и уже дальше примем по нему решение.
У команды есть проблема с реализацией моментов. В третьем матче по ленточке шайбу катали, были и штанги. Да, четыре гола это мало. Четыре шайбы надо забивать в одном матче. Нам надо было использовать моменты и реализовывать большинство. Ребята начали понимать друг друга, так что в чемпионате должно быть всё нормально», — приводит слова Уланова официальный сайт «Спартака».
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