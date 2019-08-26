«Виннипег» заключил контракт с нападающим Габриэлем Бурком
Нападающий Габриэль Бурк подписал однолетний двусторонний контракт с «Виннипег Джетс», информирует официальный сайт канадского клуба. По условиям договора, хоккеист заработает $ 700 тыс.
Ранее 28-летний нападающий защищал цвета «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». Минувший сезон он провёл в составе «лавин» и набрал 8 (2+6) очков в 55 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги при показателе полезности «+3» и 10 минутах штрафного времени. «Нэшвилл» задрафтовал Бурка в 2009 году в пятом раунде под общим 131-м номером. Всего в НХЛ провёл 361 матч, забросив 38 шайб и отдав 59 результативных передач.
В сезоне-2018/19 «Виннипег» вышел в плей-офф и проиграл в первом раунде со счётом 2-4 будущему чемпиону — «Сент-Луис Блюз».
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