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СКА — «Авангард»: составы команд на матч турнира имени Николая Пучкова

СКА — «Авангард»: составы команд на матч турнира имени Николая Пучкова
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы СКА и «Авангарда» на матч турнира имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. Игра состоится сегодня, 26 августа, начало — в 19:30 мск.

СКА:

Кочетков (Мельничук);
Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Рундблад — Рукавишников, Якупов — Кемппайнен — Барабанов;
Зуб — Дыбленко, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Земчёнок, Дергачёв — Коскиранта — Кетов, Кукштель.

«Авангард»:

Бобков (Судницин);
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Андригетто;
Войнов — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Бек;
Бондарев — Франсон, Дедунов — Пьянов — Кошелев;
Манухов, Грачёв — Стась — Щербак, Потапов.

Вчера, 25 августа, СКА обыграл «Йокерит» со счётом 4:1 и досрочно стал победителем турнира.

Рейтинг нападающих КХЛ. СКА и «Магнитка» должны рвать любую оборону
Но и у многих других команд крутые составы.
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