СКА — «Авангард»: составы команд на матч турнира имени Николая Пучкова
Стали известны составы СКА и «Авангарда» на матч турнира имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. Игра состоится сегодня, 26 августа, начало — в 19:30 мск.
СКА:
Кочетков (Мельничук);
Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Рундблад — Рукавишников, Якупов — Кемппайнен — Барабанов;
Зуб — Дыбленко, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Земчёнок, Дергачёв — Коскиранта — Кетов, Кукштель.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Андригетто;
Войнов — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Бек;
Бондарев — Франсон, Дедунов — Пьянов — Кошелев;
Манухов, Грачёв — Стась — Щербак, Потапов.
Вчера, 25 августа, СКА обыграл «Йокерит» со счётом 4:1 и досрочно стал победителем турнира.
Рейтинг нападающих КХЛ. СКА и «Магнитка» должны рвать любую оборону
Но и у многих других команд крутые составы.
- 26 августа 2019
-
19:20
-
19:11
-
18:49
-
18:44
-
18:12
-
17:57
-
17:37
-
17:26
-
17:00
-
16:42
-
16:18
-
16:09
-
15:43
-
15:21
-
15:21
-
15:11
-
14:50
-
14:25
-
13:58
-
13:21
-
13:14
-
12:58
-
12:27
-
12:15
-
12:05
-
11:49
-
11:39
-
11:14
-
10:56
-
10:47
-
10:23
-
10:05
-
09:55
-
09:28
-
09:14
Партнерский контент