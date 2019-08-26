СКА — «Авангард»: составы команд на матч турнира имени Николая Пучкова

Стали известны составы СКА и «Авангарда» на матч турнира имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. Игра состоится сегодня, 26 августа, начало — в 19:30 мск.



СКА:



Кочетков (Мельничук);

Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Рундблад — Рукавишников, Якупов — Кемппайнен — Барабанов;

Зуб — Дыбленко, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Земчёнок, Дергачёв — Коскиранта — Кетов, Кукштель.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Андригетто;

Войнов — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Бек;

Бондарев — Франсон, Дедунов — Пьянов — Кошелев;

Манухов, Грачёв — Стась — Щербак, Потапов.

Вчера, 25 августа, СКА обыграл «Йокерит» со счётом 4:1 и досрочно стал победителем турнира.