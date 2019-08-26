Экс-форвард «Детройта» рассказал, как спас свою жизнь при помощи марихуаны

Бывший нападающий «Детройт Ред Уингз» Даррен Маккарти рассказал, как избавился от алкогольной зависимости.
«До недавнего времени я вообще не курил, но при этом употреблял алкоголь с 12 или 13 лет. Такие вещи были приемлемы в хоккейных кругах. Я принимал таблетки, но всё это сводило с ума. У меня появилась бессонница, я не мог нормально спать, и всё это было связано с выпивкой. Мне посоветовали попробовать марихуану, и она убила тягу к алкоголю. В 47 лет чувствую себя на 35, и я не лгу. Ощущаю себя Бенджамином Баттоном. Марихауна чудесным образом спасла мне жизнь», — сказал Маккарти в интервью Detroit Free Press.
Маккарти выступал в НХЛ на протяжении 15 сезонов, завоевав четыре Кубка Стэнли в составе «Детройта». Он провёл 758 матчей в лиге и заработал 1477 минут штрафного времени.
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