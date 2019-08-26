«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче

«Салават Юлаев» провёл товарищеский матч с «Нефтехимиком», который состоялся в Уфе. Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



Подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 9-й минуте после того, как Теэму Хартикайнен реализовал численное преисущество. На первой минуте второго периода Сакари Маннинен забросил вторую шайбу в ворота нижнекамского клуба, а ближе к концу игрового отрезка Михаил Пашнин в третий раз огорчил болельщиков «волков». В третьем периоде Райан Мёрфи отыграл один гол, но в концовке уфимцы забросили четвёртую шайбу.



«Салават» начнёт новый сезон выездными матчами с «Куньлунь Ред Стар» (3 и 4 сентября), а «Нефтехимик» сыграет в гостях с минским «Динамо» (2 сентября) и ХК «Сочи» (4 сентября).