Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» провёл товарищеский матч с «Нефтехимиком», который состоялся в Уфе. Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 9-й минуте после того, как Теэму Хартикайнен реализовал численное преисущество. На первой минуте второго периода Сакари Маннинен забросил вторую шайбу в ворота нижнекамского клуба, а ближе к концу игрового отрезка Михаил Пашнин в третий раз огорчил болельщиков «волков». В третьем периоде Райан Мёрфи отыграл один гол, но в концовке уфимцы забросили четвёртую шайбу.

«Салават» начнёт новый сезон выездными матчами с «Куньлунь Ред Стар» (3 и 4 сентября), а «Нефтехимик» сыграет в гостях с минским «Динамо» (2 сентября) и ХК «Сочи» (4 сентября).

Товарищеские матчи (клубы)
26 августа 2019, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
4 : 1
1:0, 2:0, 1:1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Хартикайнен (Умарк, Маннинен) – 08:11 (5x4), 2:0 – Маннинен (Умарк) – 20:21 (5x5), 3:0 – Пашнин (Кадейкин) – 34:54 (5x5), 3:1 – – 52:30 (5x5), 4:1 – Коледов (Хартикайнен, Майоров) – 56:58 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент