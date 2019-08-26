«Сторхамар» — «Колорадо»: не торопитесь, мы позаботимся о Рантанене

Норвежский клуб «Сторхамар» в шутливой форме обратился к «Колорадо Эвеланш» с просьбой не торопиться с подписанием нового контракта с нападающим Микко Рантаненом. Форвард находится в статусе неограниченно свободного агента и проводит тренировки в составе скандинавского клуба.
«Эй, «Колорадо», этот парень выглядит довольно счастливым в Хамаре. Обещаем, что позаботимся о нём. Не торопитесь, у нас есть 96-й номер в наличии», — гласит сообщение пресс-службы «Сторхамара» в «Твиттере».
Рантанен может играть в Норвегии до 1 декабря, когда истекает крайний срок для подписания контракта с «Колорадо» — в противном случае форвард полностью пропустит сезон в НХЛ. Препятствием для выступлений за «Сторхамар» может стать высокая страховка звёздного игрока, платить которую придётся норвежскому клубу.
- 26 августа 2019
-
21:12
-
20:59
-
20:38
-
20:21
-
19:57
-
19:20
-
19:11
-
18:49
-
18:44
-
18:12
-
17:57
-
17:37
-
17:26
-
17:00
-
16:42
-
16:18
-
16:09
-
15:43
-
15:21
-
15:21
-
15:11
-
14:50
-
14:25
-
13:58
-
13:21
-
13:14
-
12:58
-
12:27
-
12:15
-
12:05
-
11:49
-
11:39
-
11:14
-
10:56
-
10:47