«Сторхамар» — «Колорадо»: не торопитесь, мы позаботимся о Рантанене

Норвежский клуб «Сторхамар» в шутливой форме обратился к «Колорадо Эвеланш» с просьбой не торопиться с подписанием нового контракта с нападающим Микко Рантаненом. Форвард находится в статусе неограниченно свободного агента и проводит тренировки в составе скандинавского клуба.

«Эй, «Колорадо», этот парень выглядит довольно счастливым в Хамаре. Обещаем, что позаботимся о нём. Не торопитесь, у нас есть 96-й номер в наличии», — гласит сообщение пресс-службы «Сторхамара» в «Твиттере».

Рантанен может играть в Норвегии до 1 декабря, когда истекает крайний срок для подписания контракта с «Колорадо» — в противном случае форвард полностью пропустит сезон в НХЛ. Препятствием для выступлений за «Сторхамар» может стать высокая страховка звёздного игрока, платить которую придётся норвежскому клубу.