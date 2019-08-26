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Нападающий «Колорадо» Владислав Каменев сменил игровой номер

Нападающий «Колорадо» Владислав Каменев сменил игровой номер
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Владислав Каменев будет выступать в новом сезоне под 81-м номером, сообщает пресс-служба «лавин» в «Твиттере».

Предыдущие два года российский форвард провёл под 91-м номером, который в новом сезоне будет красоваться на спине у нападающего Назема Кадри, перешедшего в Денвер в нынешнее межсезонье в результате обмена с «Торонто Мэйпл Лифс».

В сезоне-2018/19 Каменев отыграл в 23 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, записав на свой счёт две заброшенные шайбы и три результативные передачи при показателе полезности «-2» и 10 минутах штрафного времени.

23-летний россиянин был выбран «Нэшвилл Предаторз» на драфте-2014 под общим 42-м номером. Он выступает за «Колорадо» с сезона-2017/18.

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