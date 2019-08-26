Паре — об игре «Динамо» Мн: скоро стартует сезон, больше никаких оправданий

Нападающий минского «Динамо» Франсис Паре поделился мнением о выступлении команды на турнире в Риге. Белорусский клуб проиграл все матчи и довёл серию поражений в межсезонье до девяти игр.



«Матч с «Локомотивом» был лучшим в исполнении минского «Динамо» на турнире в Риге. Результат, конечно, не может нас радовать. Но мы должны смотреть на подготовку к сезону как один большой этап. В команде много молодых ребят и новичков, новых лиц и имён. Мы хорошо поработали на протяжении недели. Конечно, никому не хочется столько раз проигрывать. Впрочем, я вижу позитивные моменты даже в проигранных матчах.



Сейчас мы не можем себе позволить расслабиться или не выкладываться на полную, будем работать на все 100 процентов. Сезон стартует уже на следующей неделе, больше никаких оправданий. Мы должны показывать свою лучшую игру», — сказал Паре в интервью клубному телевидению.

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