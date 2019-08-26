Панарин показал, как выглядят перстни чемпиона Коркинского хоккея
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал в своём «инстаграме» новую фотографию.
«Перстни чемпиона Коркинского хоккея», — подписал снимок хоккеист.
В межсезонье форвард подписал соглашение с «синерубашечниками» сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).
В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».
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- 26 августа 2019
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