Панарин показал, как выглядят перстни чемпиона Коркинского хоккея

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал в своём «инстаграме» новую фотографию.

«Перстни чемпиона Коркинского хоккея», — подписал снимок хоккеист.



В межсезонье форвард подписал соглашение с «синерубашечниками» сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).



В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».