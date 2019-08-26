СКА переиграл «Авангард» в заключительном матче турнира имени Пучкова
СКА обыграл «Авангард» со счётом 2:1 на турнире имени Николая Пучкова, который прошёл в Санкт-Петербурге.
Первый период завершился без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке «армейцы» дважды огорчили болельщиков омского клуба — точными бросками отметились Владимир Ткачёв и Александр Дергачёв. В середине третьего периода омской команде удалось сократить отставание в счёте до одного гола стараниями Андрея Стася, но на большее её не хватило, несмотря на то что в концовке гости играли в формате «6 на 4».
СКА досрочно обеспечил себе победу на домашнем турнире. Подопечные Боба Хартли потерпели третье поражение в четырёх матчах и заняли предпоследнее место в таблице, опередив лишь «Торпедо».
- 26 августа 2019
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