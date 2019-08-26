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СКА переиграл «Авангард» в заключительном матче турнира имени Пучкова

СКА переиграл «Авангард» в заключительном матче турнира имени Пучкова
Хоккей / КХЛ 0

СКА обыграл «Авангард» со счётом 2:1 на турнире имени Николая Пучкова, который прошёл в Санкт-Петербурге.

Первый период завершился без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке «армейцы» дважды огорчили болельщиков омского клуба — точными бросками отметились Владимир Ткачёв и Александр Дергачёв. В середине третьего периода омской команде удалось сократить отставание в счёте до одного гола стараниями Андрея Стася, но на большее её не хватило, несмотря на то что в концовке гости играли в формате «6 на 4».

СКА досрочно обеспечил себе победу на домашнем турнире. Подопечные Боба Хартли потерпели третье поражение в четырёх матчах и заняли предпоследнее место в таблице, опередив лишь «Торпедо».

Турнир имени Николая Пучкова
26 августа 2019, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 1
0:0, 2:0, 0:1
Авангард
Омск
1:0 – Ткачёв (Плотников, Лехтеря) – 31:17 (5x5), 2:0 – Дергачёв (Коскиранта) – 38:47 (5x5), 2:1 – Стась (Чудинов) – 51:02 (5x5)
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