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Ткачёв невероятным образом реализовал буллит, переиграв Бобкова

Ткачёв невероятным образом реализовал буллит, переиграв Бобкова
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Владимир Ткачёв эффектно переиграл голкипера «Авангарда» Игоря Бобкова в серии буллитов после матча (2:1) на турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.

Посмотреть видео можно в «твиттере» СКА.

Первый период завершился без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке «армейцы» дважды огорчили болельщиков омского клуба — точными бросками отметились Владимир Ткачёв и Александр Дергачёв. В середине третьего периода омской команде удалось сократить отставание в счёте до одного гола стараниями Андрея Стася, но на большее её не хватило, несмотря на то что в концовке гости играли в формате «6 на 4».

СКА досрочно обеспечил себе победу на домашнем турнире. Подопечные Боба Хартли потерпели третье поражение в четырёх матчах и заняли предпоследнее место в таблице, опередив лишь «Торпедо».

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