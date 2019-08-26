Хартли: пока не знаю, насколько серьёзна травма Зернова

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение со счётом 1:2 в матче со СКА на турнире Пучкова в Санкт-Петербурге.
«Команда выложилась, было много игры в неравных составах, обе команды играли жёстко. Длинные тренировочные лагеря подошли к концу, я доволен тем, как команда боролась. Потеря Зернова в начале игры заставила нас задействовать много разных сочетаний троек. Но это часть игры, к такому надо быть готовым. В прошлом году мы много раз сталкивались с трудностями, и находили способы их преодолеть. У нас было много шансов, здорово играли как в атаке, так и в обороне.
Много общался с арбитрами? Это мои друзья.
У нас много новых лиц. Мы потеряли Зернова, ещё не знаю, насколько всё серьёзно. В этом бизнесе надо постоянно адаптироваться к ситуации, потому что ты её не контролируешь. Ситуация могла бы быть идеальной, если бы каждая команда в КХЛ обходилась без травм, если бы все играли стабильно. Но так не бывает. Надо выкладываться, надо заменять травмированных игроков, искать решения. Мы сейчас в такой ситуации, она сделает нас лучше», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 26 августа 2019
-
22:40
-
22:36
-
22:32
-
22:29
-
22:27
-
22:08
-
21:50
-
21:40
-
21:12
-
20:59
-
20:38
-
20:21
-
19:57
-
19:20
-
19:11
-
18:49
-
18:44
-
18:12
-
17:57
-
17:37
-
17:26
-
17:00
-
16:42
-
16:18
-
16:09
-
15:43
-
15:21
-
15:21
-
15:11
-
14:50
-
14:25
-
13:58
-
13:21
-
13:14
-
12:58