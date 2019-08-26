Хартли: пока не знаю, насколько серьёзна травма Зернова

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение со счётом 1:2 в матче со СКА на турнире Пучкова в Санкт-Петербурге.



«Команда выложилась, было много игры в неравных составах, обе команды играли жёстко. Длинные тренировочные лагеря подошли к концу, я доволен тем, как команда боролась. Потеря Зернова в начале игры заставила нас задействовать много разных сочетаний троек. Но это часть игры, к такому надо быть готовым. В прошлом году мы много раз сталкивались с трудностями, и находили способы их преодолеть. У нас было много шансов, здорово играли как в атаке, так и в обороне.



Много общался с арбитрами? Это мои друзья.



У нас много новых лиц. Мы потеряли Зернова, ещё не знаю, насколько всё серьёзно. В этом бизнесе надо постоянно адаптироваться к ситуации, потому что ты её не контролируешь. Ситуация могла бы быть идеальной, если бы каждая команда в КХЛ обходилась без травм, если бы все играли стабильно. Но так не бывает. Надо выкладываться, надо заменять травмированных игроков, искать решения. Мы сейчас в такой ситуации, она сделает нас лучше», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Рейтинг нападающих КХЛ. СКА и «Магнитка» должны рвать любую оборону Но и у многих других команд крутые составы.