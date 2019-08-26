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Кудашов: Белов восстанавливается после травмы, только начал набирать обороты

Кудашов: Белов восстанавливается после травмы, только начал набирать обороты
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвёл итоги матча с «Авангардом» (2:1) на турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.

«Были хорошие и плохие моменты в игре. У нас сегодня не сработало большинство, зато меньшинство было неплохое. С обеих сторон это был серьёзный матч, несмотря на то, что мы играли второй день подряд. Ни одна из команд не хотела уступать.

К маленькой площадке мы уже адаптировались. У нас и на тренировочной арене маленькая площадка. У нас не имеет значения первое или четвёртое звено. Иногда игры вытаскивает и четвёртая тройка.

Антон Белов восстанавливается после травмы. Он только начал набирать обороты», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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