Кудашов: Белов восстанавливается после травмы, только начал набирать обороты
Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвёл итоги матча с «Авангардом» (2:1) на турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.
«Были хорошие и плохие моменты в игре. У нас сегодня не сработало большинство, зато меньшинство было неплохое. С обеих сторон это был серьёзный матч, несмотря на то, что мы играли второй день подряд. Ни одна из команд не хотела уступать.
К маленькой площадке мы уже адаптировались. У нас и на тренировочной арене маленькая площадка. У нас не имеет значения первое или четвёртое звено. Иногда игры вытаскивает и четвёртая тройка.
Антон Белов восстанавливается после травмы. Он только начал набирать обороты», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Рейтинг защитников КХЛ. «Йокерит» старался, но чемпиона ему не достать
А на Востоке крутую по именам оборону собрали «Авангард» и «Магнитка».
- 26 августа 2019
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