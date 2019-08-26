Плотников: Кочетков хорошо играет в воротах, несмотря на возраст

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился эмоциями после матча с «Авангардом» (2:1) на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге.



«Идём на победу, как всегда, оттачиваем игровые моменты, выполняем игровое задание. Стоит раз расслабиться, и потом в следующей игре не будет идти. Каждую игру стараемся играть на максимум, показывать свою игру и хороший результат.



Сами видели, что гол, забитый нам, был нестандартным. По игре по нашим воротам было много бросков, но острых моментов не было. Плюс отмечу нашего вратаря (Петра Кочеткова. — Прим. «Чемпионата»), несмотря на возраст, очень хорошо действует.



Хорошо поработали на предсезонке. По первому турниру было видно, что мы тяжело двигаемся, были под нагрузками. Сейчас перед последним турниром немного дали нам отдохнуть, спустили нагрузки, и видно, что движение у нас стало немного другим.



С Ткачёвым и Лехтеря взаимодействие нормальное. Тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, будем продолжать в том же духе», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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