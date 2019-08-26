Емелин: у «Авангарда» есть игроки, способные заменить Зернова

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин подвёл итоги матча со СКА (1:2) на турнире имени Николая Пучкова, который прошёл в Санкт-Петербурге.



«В предсезонке пытались наигрывать разные сочетания, не всегда получалось. Но в последних матчах мы выглядели неплохо, просто не везло, пропустили нелепые голы. Такие вещи, как травма Дениса Зернова случаются, это часть хоккея. У нас много игроков в команде, которые способны заменить его.



Сегодня игра могла качнуться в любую сторону. В конце мы не смогли додавить соперника, удачно сыграл вратарь. В регулярке нам нужно острее играть в атаке — не так много забиваем. В целом уже ясно, кто с кем у нас будет играть, но из-за травмы Зернова могут быть изменения», — передаёт слова Емелина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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