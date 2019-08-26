Макдэвид: у меня нет чётких сроков возвращения в строй после травмы

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид хотел бы вернуться в строй к тренировочному лагерю команды. 22-летний хоккеист продолжает восстановление после травмы колена, полученной в заключительной игре регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз».
«У меня нет чётких сроков возвращения в строй после травмы. Я просто нацеливаюсь на тренировочный лагерь в сентябре», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.
В минувшем сезоне канадский форвард набрал рекордные в карьере 116 (41+75) очков и занял второе место в списке бомбардиров, уступив только россиянину Никите Кучерову, набравшему 128 очков.
В прошлом сезоне «Ойлерз» заняли предпоследнее место в Западной конференции, отстав от зоны плей-офф на 11 очков и не попав в розыгрыш Кубка Стэнли во второй раз подряд и в третий за четыре года Макдэвида в НХЛ.
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