Андрей Василевский показал новый шлем на сезон-2019/20

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский показал шлем, в котором будет выступать в новом сезоне.
Посмотреть фотографии можно в «твиттере» NHL.
В прошлом месяце 25-летний хоккеист подписал новый контракт на восемь лет. Зарплата Василевского составит $ 9,5 млн в год. При этом $ 44,5 млн российский вратарь заработает в виде бонусов. Контракт Андрея вступит в силу с 2020 года.
1 июля 2019 года Сергей Бобровский подписал контракт с «Флоридой Пантерз» сроком на семь лет, зарплата Бобровского за сезон составит $ 10 млн. Таким образом, россиянин стал вторым по уровню годовой зарплаты вратарём в НХЛ. Впереди только Кэри Прайс из «Монреаль Канадиенс» с годовой зарплатой $ 10,5 млн. С 2020 года двое российских вратарей будут входить в топ-3 НХЛ по заработной плате среди голкиперов.
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