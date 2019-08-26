Андрей Василевский показал новый шлем на сезон-2019/20

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский показал шлем, в котором будет выступать в новом сезоне.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» NHL.



В прошлом месяце 25-летний хоккеист подписал новый контракт на восемь лет. Зарплата Василевского составит $ 9,5 млн в год. При этом $ 44,5 млн российский вратарь заработает в виде бонусов. Контракт Андрея вступит в силу с 2020 года.



1 июля 2019 года Сергей Бобровский подписал контракт с «Флоридой Пантерз» сроком на семь лет, зарплата Бобровского за сезон составит $ 10 млн. Таким образом, россиянин стал вторым по уровню годовой зарплаты вратарём в НХЛ. Впереди только Кэри Прайс из «Монреаль Канадиенс» с годовой зарплатой $ 10,5 млн. С 2020 года двое российских вратарей будут входить в топ-3 НХЛ по заработной плате среди голкиперов.