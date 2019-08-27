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Генменджер «Сент-Луиса»: переговоры с Барбашёвым могут затянуться до 1 декабря

Генменджер «Сент-Луиса»: переговоры с Барбашёвым могут затянуться до 1 декабря
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг поделился мнением о будущем нападающего Ивана Барбашёва, находящегося в статусе ограниченно свободного агента.

«У меня нет точных сроков. Это может затянуться до 1 декабря, после которого он уже не сможет играть в этом сезоне. Или контракт будет подписан завтра. Мы достаточно близко. Требуется лишь один телефонный разговор. Но пока неясно, состоится ли он до начала сборов.

Я ожидаю, что Иван будет играть в хоккей в этом сезоне, будь это в Северной Америке или где-то ещё. Понимаю экономическую составляющую. У нас была похожая история с Владимиром Соботкой, который в итоге уехал в КХЛ. Но мы хотим, чтобы Барби играл здесь. И он знает, что мы хотим его видеть с нами. Мы не так далеки друг от друга», — цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ.

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