Алиса Знарок: папа узнал об отношениях с Артемием самым последним

Дочь экс-наставника СКА и сборной России, а ныне главного тренера «Спартака» Олега Знарка Алиса рассказала, как познакомилась с будущим мужем Артемием Панариным и о взаимоотношениях отца с форвардом «Рейнджерс».

«Мы познакомились на чемпионате мира в Чехии. Папа говорит: «Знакомься, это Артемий». То есть во всем вините его. В итоге Артемий приезжает в Ниццу, думая, что я там нахожусь постоянно на шезлонге, а там были только мои родители — у них квартира и живут летом. Мама говорит: «Мне кажется, что ребята не на нас посмотреть приехали».



Папа узнал самый последний, после всех, кто видел это по телевидению. Мы уже собирались с Тёмой в Италию отдыхать, мне его жалко так было. Не знаю насчет подколов со стороны хоккеистов в то время, но уже на Кубке мира все прикалывались. Папа делал вид, что ничего не происходит и очень неестественно себя вёл. Потому что так всегда прикалывался над ним, а тут делает вид: «Кто такой? Я тебя не знаю».

Сейчас идеальные отношения между папой и Артемием, они обожают друг друга, звонят, помогают. Он называет Панара его, но не при мне", — сказала Алиса Знарок в интервью YouTube-каналу Стаса Ярушина.