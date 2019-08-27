Скабелка — о трёх размерах площадок в КХЛ: нужно прийти к одному знаменателю

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал о подготовке к сезону и поделился мнением о размере площадок в КХЛ.
«Подготовка в основном завершена. Сейчас уже осталась неделя до старта регулярного чемпионата. Всё, что планировали, выполнили, проделав большую работу. Учитывая задачи — квалификацию на Олимпиаду, КХЛ, чемпионат мира — ребята с пониманием отнеслись к нагрузкам. По игровым сочетаниям что-то получилось, чем-то не до конца мы остались довольны. В целом команда неплохо поработала. Все ждут старта сезона.
Мы придерживаемся мнения, что каждый должен уметь играть с каждым. Команда — живой организм. Роман Старченко провёл первую тренировку с командой. Он начнёт сезон. Кёртис Валк летит в команду с заключением врачей. Будем по ходу первых игр какие-то вводить вещи и сочетания. С прошлого сезона костяк не изменился. Команда знает, в какой хоккей хотим играть. В этом плане новичкам даже проще. Что касается вратарей, то мы хотели иметь двух сильных голкиперов. Кто начнёт, посмотрим. Ещё есть неделя.
Площадки разных размеров? Это не совсем правильно, нужно прийти к одному знаменателю. Мы столкнулись с этим в Швейцарии, потому что площадки разных размеров. Но все в равных условиях. Здесь скорее решает мастерство. У нас будет возможность готовиться к выездным матчам на запасном льду», — цитирует Скабелку «Шайба.kz».
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