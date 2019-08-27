Турбин: почти все в Омске нервничают и спрашивают, когда вернётся «Авангард»

Защитник «Амура» и воспитанник омского хоккея Павел Турбин рассказал о подготовке к сезону.

«Сейчас идут интенсивные микроциклы. Тренерский штаб основное внимание уделяет нюансам — игре в тройках и пятерках, большинству, меньшинству. Чувствуется, что до старта регулярного чемпионата остаётся совсем немного времени. Задача одна — отшлифовать взаимодействия в звеньях, наладить игру большинства-меньшинства, добиться результата. Нужно выигрывать в каждом матче — и в официальном, и в предсезонном, но всё-таки самое главное — подойти к чемпионату в оптимальной форме. Много работаем и надеемся, что так и будет.

Мы находимся под очень серьёзными нагрузками. Тогда как наши соперники, чешские клубы, играли против нас, если не ошибаюсь, на свежести. Также нужно учитывать, что у нас много новичков. Например, линия обороны «Амура» обновилась практически наполовину, идёт притирка. Все наши чешские легионеры уже русифицировались — и не только защитник Ондржей Витасек, который хорошо знает русский, но и Гинек Зогорна, которому очень хорошо помогает и брат Томаш, и вся команда. То же могу сказать о других новичках команды — защитнике Васильеве, с которым вместе играли в «Автомобилисте», Дмитрии Коробове, других ребятах, которые пришли этим летом и нас усилили.

В Омске переживают потерю «Авангарда» очень тяжело. Вижу это по настроению хоккейных болельщиков. Почти все нервничают и спрашивают, когда команда вернётся из Подмосковья. Хоккей для Омска — вид спорта номер один, «Авангард» любят все», — цитирует игрока Russia-Hockey.