Пропустивший сезон из-за разрыва почки Апшолл пройдёт просмотр в клубе НХЛ

Нападающий Скотт Апшолл примет участие в тренировочном лагере «Даллас Старз», сообщает клубный инсайдер Шон Шапиро.
35-летний хоккеист пропустил минувший сезон из-за разрыва почки. Он получил тяжёлую травму 31 марта 2018 года в матче регулярного чемпионата с «Аризоной Койотс» (0:6) в результате силового приёма защитника «койотов» Люка Шенна.
Апшолл был выбран в 2002 году клубом «Нэшвилл Предаторз» под общим шестым номером драфта. 15 февраля 2007 года был обменян в «Филадельфию Флайерз». С 2009 по 2011 год выступал за «Финикс Койотис», с 2015 года – за «Сент-Луис Блюз».
В сезоне-2017/18 Апшолл принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросил семь шайб и сделал 12 результативных передач при показателе полезности «-1». Также Скотт набрал 46 минут штрафного времени. Всего на его счету 285 (138+147) очков в 759 матчах «регулярки» НХЛ и 13 (5+8) в 54 встречах плей-офф.
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