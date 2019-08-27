Тангрэди — о переходе в «Барыс»: в Северной Америке я уже всё доказал

Нападающий Эрик Тангрэди рассказал о переходе в «Барыс» после сезона, проведённого в системе «Нью-Джерси Дэвилз».
«Всё хорошо. Сейчас с командой адаптируемся к местному времени после Швейцарии. Я уже провёл в городе несколько дней. Красивый город, классные люди. С нетерпением жду первых матчей, чтобы сыграть на красивой арене при мощной поддержке наших болельщиков.
Последние две недели выдались насыщенные: переезд, новая команда, другой хоккей. Но я уже вкатился и нахожусь в предвкушении. В своё время я играл с Патрисом Кормье, который выступал за «Барыс» в прошлом сезоне. Кстати, год назад я уже рассматривал этот вариант. Этим летом я почувствовал, что уже всё доказал в Северной Америке и пора бросить новый вызов.
Несколько недель назад менеджеры «Барыса» вышли на связь и сделали предложение. Они дали пару дней на принятие решения. Ответ был очевиден. «Барыс» — классный клуб, в котором есть много англоговорящих хоккеистов, которые помогут в адаптации», — сказал Тангрэди в эфире клубного телевидения.
- 27 августа 2019
-
12:35
-
12:28
-
12:26
-
12:20
-
12:16
-
12:11
-
12:09
-
11:56
-
11:30
-
11:06
-
10:39
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
03:48
-
00:53
-
00:27
- 26 августа 2019
-
23:50
-
23:29
-
22:40
-
22:36
-
22:32
-
22:29
-
22:27
-
22:08
-
21:50
-
21:40
-
21:12
-
20:59
-
20:38
-
20:21
-
19:57
-
19:20