Тангрэди — о переходе в «Барыс»: в Северной Америке я уже всё доказал

Нападающий Эрик Тангрэди рассказал о переходе в «Барыс» после сезона, проведённого в системе «Нью-Джерси Дэвилз».

«Всё хорошо. Сейчас с командой адаптируемся к местному времени после Швейцарии. Я уже провёл в городе несколько дней. Красивый город, классные люди. С нетерпением жду первых матчей, чтобы сыграть на красивой арене при мощной поддержке наших болельщиков.

Последние две недели выдались насыщенные: переезд, новая команда, другой хоккей. Но я уже вкатился и нахожусь в предвкушении. В своё время я играл с Патрисом Кормье, который выступал за «Барыс» в прошлом сезоне. Кстати, год назад я уже рассматривал этот вариант. Этим летом я почувствовал, что уже всё доказал в Северной Америке и пора бросить новый вызов.

Несколько недель назад менеджеры «Барыса» вышли на связь и сделали предложение. Они дали пару дней на принятие решения. Ответ был очевиден. «Барыс» — классный клуб, в котором есть много англоговорящих хоккеистов, которые помогут в адаптации», — сказал Тангрэди в эфире клубного телевидения.