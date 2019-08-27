«Витязь» выпустил промо-ролик к старту чемпионата КХЛ

Подмосковный «Витязь» выпустил промо-ролик к старту 12-го сезона Континентальной хоккейной лиги. Первый матч в новом чемпионате команда Михаила Кравеца проведёт в Челябинске 2 сентября, в соперниках — «Трактор».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Витязя».

В минувшем сезоне подмосковная команда пробилась в плей-офф, где в первом раунде проиграла ЦСКА (0-4). В межсезонье в «Витязе» произошла смена главного тренера. Команду возглавил Михаил Кравец, заменивший в этой должности Валерия Белова.

55-летний Кравец ранее никогда не возглавлял клуб КХЛ. В течение трёх сезонов он входил в тренерский штаб СКА (2009/10, 2012/14), после чего работал тренером ХК «Сочи» (2014/16). Минувший сезон Кравец начинал в должности главного тренера клуба МХЛ «СКА-Варяги», а заканчивал в клубе ВХЛ «СКА-Нева».