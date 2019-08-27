Пятым легионером «Сибири» стал финский защитник Юрки Йокипакка

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил, что пятым легионером клуба стал финский защитник Юрки Йокипакка.

«Сэм Лофквист покидает «Сибирь», я это подтверждаю. Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Это связано с тем, что сегодня мы подписали контракт с другим игроком обороны — Юркки Йокипаккой.

Нам нужен игрок для созидания, для начала атаки. В этом плане Йокипакка намного сильнее, это другой уровень. Мы не то, чтобы недовольны уровнем Лофкиста. Но для нас с точки зрения построения игры Юркки значительно правильнее.

Учитывая, что легионеров только пять, то Йокипакку мы взяли только на эту позицию. Пришлось расстаться с Сэмом, этого не очень хотелось, но другого варианта просто не было», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

В новый сезон КХЛ сибиряки входят со следующий бригадой легионеров: голкипер Харри Сятери, защитник Йокипакка а также форварды Микаэль Руохамаа, Юусо Пуустинен и Юкка Пельтола.