Пятым легионером «Сибири» стал финский защитник Юрки Йокипакка

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил, что пятым легионером клуба стал финский защитник Юрки Йокипакка.
«Сэм Лофквист покидает «Сибирь», я это подтверждаю. Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Это связано с тем, что сегодня мы подписали контракт с другим игроком обороны — Юркки Йокипаккой.
Нам нужен игрок для созидания, для начала атаки. В этом плане Йокипакка намного сильнее, это другой уровень. Мы не то, чтобы недовольны уровнем Лофкиста. Но для нас с точки зрения построения игры Юркки значительно правильнее.
Учитывая, что легионеров только пять, то Йокипакку мы взяли только на эту позицию. Пришлось расстаться с Сэмом, этого не очень хотелось, но другого варианта просто не было», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
В новый сезон КХЛ сибиряки входят со следующий бригадой легионеров: голкипер Харри Сятери, защитник Йокипакка а также форварды Микаэль Руохамаа, Юусо Пуустинен и Юкка Пельтола.
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