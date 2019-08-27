«Адмирал» заключил полноценные контракты с Бакошем и Дельновым

«Адмирал» заключил полноценные контракты на один сезон с нападающими Мартином Бакошем и Александром Дельновым, информирует официальный сайт приморского клуба.

Ранее игроки находились на просмотре. С Бакошем заключено однолетнее одностороннее соглашение, с Дельновым однолетнее двустороннее.

29-летний Бакош в прошедшем сезоне выступал за ХК «Сочи». В регулярном чемпионате нападающий отыграл 22 матча, ему удалось набрать 15 (7+8) баллов при показателе полезности "+4" и двух минутах штрафного времени. В среднем Бакош проводил на площадке более 16 минут за матч. В плей-офф Бакош провёл шесть игр, в которых забросил одну шайбу и заработал четыре минуты штрафного времени.

В минувшем сезоне «Адмирал» занял предпоследнее, 12-е место на «Востоке» по итогам регулярного чемпионата. В 62 играх команда смогла набрать 51 очко. Отстав от восьмого места, которое занял челябинский «Трактор», и зоны плей-офф на семь очков.