«Адмирал» заключил полноценные контракты с Бакошем и Дельновым

«Адмирал» заключил полноценные контракты на один сезон с нападающими Мартином Бакошем и Александром Дельновым, информирует официальный сайт приморского клуба.
Ранее игроки находились на просмотре. С Бакошем заключено однолетнее одностороннее соглашение, с Дельновым однолетнее двустороннее.
29-летний Бакош в прошедшем сезоне выступал за ХК «Сочи». В регулярном чемпионате нападающий отыграл 22 матча, ему удалось набрать 15 (7+8) баллов при показателе полезности "+4" и двух минутах штрафного времени. В среднем Бакош проводил на площадке более 16 минут за матч. В плей-офф Бакош провёл шесть игр, в которых забросил одну шайбу и заработал четыре минуты штрафного времени.
В минувшем сезоне «Адмирал» занял предпоследнее, 12-е место на «Востоке» по итогам регулярного чемпионата. В 62 играх команда смогла набрать 51 очко. Отстав от восьмого места, которое занял челябинский «Трактор», и зоны плей-офф на семь очков.
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