Генменеджер «Сибири»: запросы Йокипакки были высокими, теперь он пошёл навстречу
Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что новосибирский клуб выкупил права на финского защитника Юрки Йокипакку у ХК «Сочи».
«Права на него принадлежали ХК «Сочи», мы их выкупили. Его запросы в начале трансферного периода были слишком высокими, но теперь он пошёл нам навстречу. Он понимал, что мы выбираем именно его», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
В новый сезон КХЛ сибиряки входят со следующий бригадой легионеров: голкипер Харри Сятери, защитник Йокипакка а также форварды Микаэль Руохамаа, Юусо Пуустинен и Юкка Пельтола. Ради заключения контракта с Йокипаккой «Сибири» пришлось отказаться от услуг американского защитника Сэма Лофквиста.
«Сибирь» расторгла контракт с Сэмом Лофквистом
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