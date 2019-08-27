Генменеджер «Сибири»: запросы Йокипакки были высокими, теперь он пошёл навстречу

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что новосибирский клуб выкупил права на финского защитника Юрки Йокипакку у ХК «Сочи».

«Права на него принадлежали ХК «Сочи», мы их выкупили. Его запросы в начале трансферного периода были слишком высокими, но теперь он пошёл нам навстречу. Он понимал, что мы выбираем именно его», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

В новый сезон КХЛ сибиряки входят со следующий бригадой легионеров: голкипер Харри Сятери, защитник Йокипакка а также форварды Микаэль Руохамаа, Юусо Пуустинен и Юкка Пельтола. Ради заключения контракта с Йокипаккой «Сибири» пришлось отказаться от услуг американского защитника Сэма Лофквиста.