Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сушинский: я бы с удовольствием подписал с Хартли долгосрочный контракт

Сушинский: я бы с удовольствием подписал с Хартли долгосрочный контракт
Хоккей / КХЛ 0

Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о возможном продлении контракта с главным тренером Бобом Хартли, а также прокомментировал переход в омскую команду нападающего Свена Андригетто, в минувшем сезоне выступавшего за «Колорадо Эвеланш».

«Всё будет зависеть от самого Боба! Я бы с удовольствием подписал с ним долгосрочный контракт. Мне нравится то, как он работает, его система. С русским языком у него отлично, знает пару-тройку слов!..

Мы отслеживали Андригетто с плей-офф НХЛ и весь чемпионат мира. Все скауты сказали, что он системный игрок, подходит под систему Боба Хартли. Он ещё не понимает, что Россия — это не НХЛ, но скоро он это осознает и станет лучше» — сказал Сушинский в эфире радиостанции «Сибирь».

Сушинский: «Авангарду» и так нужен был центр, а теперь ещё и травма Зернова
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент