Сушинский: я бы с удовольствием подписал с Хартли долгосрочный контракт
Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о возможном продлении контракта с главным тренером Бобом Хартли, а также прокомментировал переход в омскую команду нападающего Свена Андригетто, в минувшем сезоне выступавшего за «Колорадо Эвеланш».
«Всё будет зависеть от самого Боба! Я бы с удовольствием подписал с ним долгосрочный контракт. Мне нравится то, как он работает, его система. С русским языком у него отлично, знает пару-тройку слов!..
Мы отслеживали Андригетто с плей-офф НХЛ и весь чемпионат мира. Все скауты сказали, что он системный игрок, подходит под систему Боба Хартли. Он ещё не понимает, что Россия — это не НХЛ, но скоро он это осознает и станет лучше» — сказал Сушинский в эфире радиостанции «Сибирь».
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