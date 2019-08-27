Заварухин: почему Чесалин так долго оставался без команды — вопрос к его агенту

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал подписание полноценного контракта с нападающим Евгением Чесалиным
«Почему Чесалин так долго оставался без команды — вопрос к его агенту. Я знаю его как игрока, знаю как его использовать. Он добавит команде мобильности. Довольно много удалений на себе зарабатывает. Может сыграть в меньшинстве. Плюс ко всему он помощник в раздевалке, может ребят подбодрить.
Не стала ли «Сибирь» после подписания Чесалина и Торченюка более легковесной? Сейчас площадки становятся меньше. Поэтому на начальном этапе, когда все находятся в равном физическом состоянии, от быстроты игроков очень многое будет зависеть. Если посмотреть на статистику, то наши легковесные ребята за предсезонку провели больше силовых приёмов, чем более габаритные нападающие» -, передаёт слова наставника новосибирцев корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
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