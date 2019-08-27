Доми: болельщики «Торонто» даже рядом не стояли с фанатами «Монреаля»
Форвард «Монреаль Канадиенс» Макс Доми сравнил болельщиков «Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс».
«В детстве мне очень повезло, что я рос в Торонто, где играл мой отец, но в Монреале совсем другой уровень поддержки. Я понимаю, что у «Торонто» есть свои поклонники, их очень много, но в сравнении с «Монреалем» и его болельщиками они даже рядом не стояли. Фанаты «Монреаля» не имеют себе равных.
Чем я могу это аргументировать? Они выиграли 24 Кубка Стэнли. Это всё, что нужно сказать, правда. Извините. Это довольно простой ответ. Болельщики в Монреале точно знают, как дела с твоей игрой, что происходит в твоей жизни и все такое. Если ты играешь в Монреале, то ты – самый счастливый чувак в мире», – цитирует Доми официальный сайт НХЛ.
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