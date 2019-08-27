«Авангард» планирует использование шести легионеров в сезоне-2019/20
Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, что омский клуб планирует использование шести легионеров в сезоне-2019/20.
«Я считаю, что мы качественно поработали во время предсезонки, закрыли все слабые позиции. У нас ещё вакантно место легионера, и я даже думаю, что, как и в прошлом сезоне, их будет шесть. Нам нужна конкуренция между ними. Что касается российских игроков, то этот вопрос пока закрыт, мы входим в сезон с этим составом», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Ранее президент «Авангарда» заявлял, что позицию пятого иностранца омская команда закроет для начала сезона. Однако впоследствии «ястребы» отказались от ряда игроков, входивших в сферу интересов клуба.
Сушинский: «Авангарду» и так нужен был центр, а теперь ещё и травма Зернова
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