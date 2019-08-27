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Хартли — о Вячеславе Козлове: один из лучших профессионалов в моей карьере

Хартли — о Вячеславе Козлове: один из лучших профессионалов в моей карьере
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о совместной работе с тренером Вячеславом Козловым.

«С Вячеславом Козловым я много работал ещё в НХЛ, и могу сказать, что это один из лучших профессионалов, которого я видел. Он всегда был готов играть и работать, и я уже тогда говорил, что ему нужно стать тренером по окончании карьеры. У Козлова есть огромный опыт и редкий талант учителя, он умеет донести свои мысли.

Мы с Вячеславом постоянно были на связи, и когда у нас освободилась вакансия в тренерском штабе, мы не рассматривали никого, кроме Козлова. В «Авангарде» он будет отвечать за реализацию большинства, но я подчёркиваю, что весь тренерский штаб – это одна команда, и мы всё делаем вместе», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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