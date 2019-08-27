КХЛ убрала лазейку, при помощи которой СКА сохранил права на Гусева и Гаврикова

В новой версии регламента КХЛ в статью 8 — «Ограниченно свободный агент» — добавили пункт номер 9, который закрывает возможность расторгать контракт с ограниченно свободными агентами по соглашению сторон, сохраняя на них права при помощи лазейки.

Напомним, хоккеисты СКА Владислав Гавриков и Никита Гусев расторгли контракты с клубом по соглашению сторон, чтобы продолжить карьеру в НХЛ, однако «армейцы» сохранили на них права. СКА сумел сохранить права на хоккеистов, сделав квалификационное предложение игрокам, находящимся в статусе «Ограниченно-свободный агент», а затем расторгнув с ними контракт.

Теперь, согласно пункту 9 статьи 8 правого регламента, если хоккеист в период с 1 по 30 апреля получил и принял квалификационное предложение от клуба, а впоследствии клуб и хоккеист по соглашению сторон расторгли контракт, на основании которого было совершено квалификационное предложение, то клуб теряет спортивные права на такого хоккеиста и ему присваивается статус «Неограниченно свободный агент».