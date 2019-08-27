«Ак Барс» представил форму на сезон-2019/20

«Ак Барс» показал форму, в которой будет играть в сезоне-2019/20, информирует официальный «твиттер» команды из Хельсинки. Напомним, новый сезон стартует в Континентальной хоккейной лиге 1 сентября встречей действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА и хоккейного клуба «Авангард».
«Обновлённая форма на сезон-2019/20. Нанесли чемпионские годы на воротник, перевели спонсорские логотипы в монохром и модернизировали стилистическое написание названия клуба», — сказано в «твиттере» казанского клуба.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ак Барса».
В минувшем сезоне казанская команда вылетела в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв серию с «Авангардом» со счётом 0-4. В межсезонье произошла смена главного тренера — Дмитрий Квартальнов пришёл на смену Зинэтуле Билялетдинову.
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