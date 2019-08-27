Амиров: в «Салавате» есть все условия и возможности, чтобы многого добиться

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров назвал юниорский чемпионат мира самым запоминающимся моментом карьеры на данный момент.

«Сам факт попадания в состав сборной – событие, запоминающееся на всю жизнь, а юниорский чемпионат мира стал пока самым запоминающимся моментом в карьере, — отмечает Амиров. – Мы бились друг за друга, за команду, за страну. После группового этапа мы собрались с ребятами и много разговаривали. Это была чисто командная инициатива, сесть и обсудить, что мы делаем не так и как это исправить. Думаю, та встреча дала свои плоды – в плей-офф мы вышли более сплочёнными.

Матч с американцами, думаю, все запомнят надолго. Это была одна из самых тяжёлых и сумасшедших игр в моей жизни. Мы бились с самой мощной командой на турнире и выиграли только благодаря командным действиям. А вот в финале чуть больше удачи оказалось уже у шведов. Хотя считаю, что мы контролировали ту встречу и просто немного не хватило, чтобы дожать соперника

У меня есть абсолютное понимание того, что если очень захотеть и упорно трудиться можно многого добиться. Тем более что все условия и возможности для этого в «Салавате Юлаеве» есть», — цитирует Амирова официальный сайт КХЛ.