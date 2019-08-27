В Новогорске состоялось тестирование для участия в юношеских ОИ-2020

В учебно-тренировочном центре «Новогорск» прошло отборочное тестирование хоккеистов к юношеским Олимпийским Играм-2020, которые состоятся в феврале в швейцарской Лозанне. В нём приняли участие игроки 2004 года рождения — представители мужской и женской юниорских сборных команд U16.



Прошедшее тестирование дает возможность хоккеистам отобраться для участия в турнире «3-на-3» юношеской олимпиады. Система отбора следующая: каждый национальный олимпийский комитет, желающий принять участие совместно с национальной ассоциацией-членом ИИХФ организовывает национальное тестирование хоккейных навыков.



Лучший игрок от каждого национального олимпийского комитета получает право участия в ЮОИ. Остальные места распределяются в соответствии с общим рейтингом, составленным ИИХФ по результатам тестирований всех стран. Лимит на страну — три игрока в мужской категории и четыре в женской. Отборочное тестирование не касается вратарей: они будут отобраны в соответствии с рейтингом юниоров ИИХФ. Прошедшее тестирование состояло из одного задания, включающего катание взад-вперёд, ведение шайбы и броски через препятствие.